Артем Жога заявил, что главная цель СВО достигнута

«Президентом были озвучены цели СВО. Но, по моему мнению, самая главная цель специальной военной операции — достигнута. Это консолидация общества. Это объединение всех наших людей, от мала до велика, разных профессий, разного социального статуса, от простых рабочих до генеральных директоров и политиков. Все мы объединились в одном общем порыве и с одной общей целью — Победой!» — поделился Артем Жога.