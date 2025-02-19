Артем Жога заявил, что главная цель СВО достигнута

«Президентом были озвучены цели СВО. Но, по моему мнению, самая главная цель специальной военной операции — достигнута. Это консолидация общества. Это объединение всех наших людей, от мала до велика, разных профессий, разного социального статуса, от простых рабочих до генеральных директоров и политиков. Все мы объединились в одном общем порыве и с одной общей целью — Победой!» — поделился Артем Жога.
Встреча прошла в рамках проекта «Знание. Герои», посвященного Дню защитника Отечества. С 17 по 27 февраля в каждом из российских регионов приглашенные Герои России, участники СВО, военные корреспонденты и все, кто служил на благо страны, проводят лекции подрастающему поколению и отвечают на самые интересующие вопросы.
Полпред обсудил с будущими специалистами темы патриотизма, поговорил о чувстве долга и гражданской позиции современной молодежи, высказал мнение о введении военной подготовки в школах и ответил, как прошла его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Особое внимание Артем Жога уделил волонтерскому движению и их незаменимой помощи на СВО.
Он также подчеркнул, что, невзирая на трудности, российское государство и общество только укрепилось за последние три года.