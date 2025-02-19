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Опасность атаки БПЛА в Воронеже и регионе сохранялась 10 часов

О сбитых над областью беспилотниках не сообщается.

Источник: АиФ Воронеж

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохранялась десять часов, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

Предупреждение было объявлено накануне в 20:59, а отменено в 7:05. О сбитых над регионом БПЛА не сообщается.

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских БПЛА над Брянской областью, один — над Республикой Татарстан и четыре — над акваторией Черного моря. Также один беспилотник подавили над Тульской областью.