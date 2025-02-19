Опасность атаки БПЛА в Воронеже и регионе сохранялась 10 часов

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских БПЛА над Брянской областью, один — над Республикой Татарстан и четыре — над акваторией Черного моря. Также один беспилотник подавили над Тульской областью.