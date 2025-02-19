Сбитый беспилотник в Татарстане и закрытие неба в городах ПФО: что известно

«Три украинских БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Республики Татарстан и четыре БПЛА — над акваторией Черного моря. Также один БПЛА подавлен над территорией Тульской области», — отчитались в Минобороны.
Напомним, с раннего утра для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже аналогичные ограничения ввели в аэропортах Ижевска и Кирова.
С 8:00 мск аэропорты Ульяновска (Баратаевка), Казани и Нижнекамска (Бегишево) работают в штатном режиме, а ограничения сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее, в ночь на 19 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке на Сызранский НПЗ.
«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказал он в своем телеграм-канале.
Позже он написал об отмене угрозы атаки БПЛА.