В Волгограде простились с погибшим в зоне СВО машинистом

«На железной дороге Сергей проработал почти 25 лет, начав карьеру слесарем по ремонту подвижного состава и затем став машинистом электровоза и тепловоза, получив 1 класс квалификации. Его знали как доброго и отзывчивого человека, трудолюбивого и волевого, надежного друга и товарища, заботливого мужа и отца» — написали коллеги.