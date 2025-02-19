В Волгограде простились с погибшим в зоне СВО машинистом

Сергей ушел на СВО добровольцем в октябре 2024 года, всего через несколько дней после своего 45-летия. Прощание с бойцом прошло 15 февраля 2025 года в поселке имени Максима Горького.
«На железной дороге Сергей проработал почти 25 лет, начав карьеру слесарем по ремонту подвижного состава и затем став машинистом электровоза и тепловоза, получив 1 класс квалификации. Его знали как доброго и отзывчивого человека, трудолюбивого и волевого, надежного друга и товарища, заботливого мужа и отца» — написали коллеги.
«Волгоградская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Сергея Демидова.