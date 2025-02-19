Все для своих. Для участников спецоперации ввели новые льготы

Поэтому мы всегда рекомендуем для начала зайти на сайт федерального фонда «Защитники Отечества», выбрать там наш регион, ввести свои параметры и определить, какие меры поддержки вам положены. Если понимаете, что поддержка вам положена, но ещё не оказана, не перечислена или возникли сложности с её оформлением, тогда путь лежит или в организацию, которая эти меры предоставляет, или в фонд «Защитники Отечества», который находится по адресу: Волгоград, Таращанцев, 1а. В каждом муниципальном районе есть социальный координатор фонда, к нему тоже можно обратиться".