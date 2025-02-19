Все для своих. Для участников спецоперации ввели новые льготы

К уже имеющемуся перечню мер поддержки для военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, в этом году прибавится ещё несколько льгот.
Ипотека и газ.
По словам председателя комитета по социальной политике, вопросам семьи, демографии, делам ветеранов и участников боевых действий Волгоградской областной думы Марии Аплеталиной, все они так или иначе касаются повседневной жизни семей участников СВО. Так, в частности, предусмотрена помощь государства в приобретении и установке газового оборудования. Помимо этого, осуществляется компенсация за техоподключение к газораспределительным сетям в сумме до 100 тыс. руб.
Добавилась такая мера, как компенсация части расходов на оплату процентов по оплате ипотеки. Размер льгот зависит от уже выплаченной суммы и процентной ставки по кредиту и составляет не более 15 тыс. руб. в месяц. Эта льгота действует с июня 2024 г.
По поручению губернатора Андрея Бочарова военнослужащим, получившим тяжёлые ранения конечностей, увечья, предоставляется автомобиль. Также они имеют право на льготу по транспортному налогу на одно ТС мощностью до 150 л. с. За её получением можно обратиться в налоговую службу.
Работать адресно и с каждым.
Основной груз проблем, с которыми обращаются во всевозможные инстанции участники СВО, взял на свои плечи фонд «Защитники Отечества», возглавляет который Анна Ганцева.
"Когда к нам обращаются участники спецоперации, ветераны и члены их семей, всегда очень сложно сразу дать исчерпывающий ответ, что именно положено по закону этим людям. Потому что требования под каждую меру поддержки строго индивидуальны, и в каждом случае требуются свои документы. Есть категория ветеранов — им необходимо предъявить соответствующее удостоверение. Отдельная категория — это члены семей погибшего участника СВО, у которых тоже на руках должен быть документ, подтверждающий родственные связи.
На сегодняшний день существует порядка 39 мер поддержки — это только региональная помощь, плюс работают многочисленные федеральные программы, и всегда непросто с этим разобраться.
Поэтому мы всегда рекомендуем для начала зайти на сайт федерального фонда «Защитники Отечества», выбрать там наш регион, ввести свои параметры и определить, какие меры поддержки вам положены. Если понимаете, что поддержка вам положена, но ещё не оказана, не перечислена или возникли сложности с её оформлением, тогда путь лежит или в организацию, которая эти меры предоставляет, или в фонд «Защитники Отечества», который находится по адресу: Волгоград, Таращанцев, 1а. В каждом муниципальном районе есть социальный координатор фонда, к нему тоже можно обратиться".
Круг забот фонда — это уволенные участники СВО и члены их семей. Что касается действующих военнослужащих и их семей, то в регионе есть центр поддержки данной категории, который также располагается по адресу ул. Таращанцев, 1а.
«Необходимо работать адресно с каждым человеком, чем и занимаются наши специалисты, — отметила Анна Ганцева. — За два года работы к нам поступило более 12 тыс. обращений, 90% вопросов уже решены. Чаще всего обращаются по вопросу получения документов, подтверждающих участие в СВО».
Также часто обращаются по денежным выплатам, но больше всего вопросов возникает по юридической помощи, причём это не всегда связано с СВО: жизнь продолжается, и в ней возникают различные ситуации.
С первого дня работы фонда были организованы дежурства представителей разных организаций, включая Соцзащиту, СФР, военкомат, Горюрбюро, МФЦ и др. Интересы людей отстаивает целая армия специалистов, и практически каждая ситуация, в зависимости от сложности, разрешается в предельно короткие сроки.