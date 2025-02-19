В Пермском крае простятся с бойцами, погибшими на СВО

В Верещагинском округе простятся с Михаилом Поздеевым и Дмитрием Шистеровым, погибшими в ходе проведения специальной военной операции. Печальные новости сообщили в местной администрации.
22 января 2024 года погиб рядовой мотострелкового отделения Михаил Михайлович Поздеев, гвардии рядовой стрелок Дмитрий Николаевич Шистеров погиб 21 декабря 2024 года.
Церемония прощания с военнослужащими пройдет завтра, 20 февраля, в 11:00 во Дворце досуга в Верещагино по адресу: улица Железнодорожная, 16. На 11:30 запланирован траурный митинг, на 12:00 — отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».