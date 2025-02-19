Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на Сызранский НПЗ

САМАРА, 19 фев — РИА Новости. Последствия атаки БПЛА на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области ликвидированы, пострадавших и крупных повреждений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал, что киевский режим подверг атаке БПЛА Сызранский НПЗ в Самарской области. На предприятии работали оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
«Ситуация на Сызранском НПЗ — на контроле. Последствия атаки ликвидированы. Пострадавших и крупных повреждений — нет», — говорится в сообщении Федорищева.