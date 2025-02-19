Красноярец Виктор Лобанов отправился добровольцем на СВО в 63 года

Житель Красноярска Виктор Лобанов в свои 63 года отправился добровольцем на СВО. Как рассказал военнослужащий в интервью для телеканала «Енисей», такое решение было связано с желанием не только оказать поддержку своим детям, которые ранее также отправились на передовую, но и противостоять фашизму:
«Настал тот период, когда мы снова воюем с фашизмом. Как мои деды, которые воевали, я не мог оставаться дома. Тем более, что я — профессиональный военный, хоть и в запасе. Моя специальность — сапер».
В 2014 году старший сын Виктора, Роман, участвовал в боевых действиях в Донецке. Средний сын мужчины в 2022 году отправился на СВО и был награжден медалью «За отвагу». Сам Виктор Лобанов на передовой служил по своей специальности, занимаясь минированием, разминированием и даже изготовлением снаряжения для беспилотников.
«Были штатные боеприпасы, а когда их не хватало, делали мины из подручных средств и прикрепляли к беспилотникам. Сейчас все намного легче — для армий поставляются беспилотники, а военнослужащих обучают», — рассказал военнослужащий.
Отметим, что в ходе боевых действий красноярец проявил героизм, приняв на себя атаку беспилотника. По словам Виктора Лобанова, это произошло на передней линии — тогда бойцы попали под обстрел автоматического гранатомета:
«Мой напарник был ранен в бок и обе ноги, а у меня было осколочное ранение головы. Я взял товарища за крюк, которые у нас есть на броне, и тащил метров 300. Как только мы вышли, по этому месту ударил гранатомет. А потом над нами навис дрон. Я понял, что нас будут пытаться убить и, если мы будем вместе, то, скорее всего, погибнем. Так как первым пытаются уничтожить того, кто идет, я пошел, но по диагонали. Беспилотник атаковал, но в меня не прилетело ни одного осколка. Потрясающая история».
Для всех желающих поступить на службу по контракту работает единый федеральный номер 117, по которому можно задать все интересующие вопросы.