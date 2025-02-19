Красноярец Виктор Лобанов отправился добровольцем на СВО в 63 года

«Мой напарник был ранен в бок и обе ноги, а у меня было осколочное ранение головы. Я взял товарища за крюк, которые у нас есть на броне, и тащил метров 300. Как только мы вышли, по этому месту ударил гранатомет. А потом над нами навис дрон. Я понял, что нас будут пытаться убить и, если мы будем вместе, то, скорее всего, погибнем. Так как первым пытаются уничтожить того, кто идет, я пошел, но по диагонали. Беспилотник атаковал, но в меня не прилетело ни одного осколка. Потрясающая история».