В Екатеринбурге вернувшийся из плена боец СВО не мог доказать факт ранения

Однако получить справку, которая подтвердила бы получение ранения и контузии именно на СВО, он не смог. Тогда прокуратура подала заявление в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Оно было рассмотрено и факт установлен. После этого боец получил региональную единовременную выплату за ранение в 150 тысяч рублей.