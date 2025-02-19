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Главное из брифинга Минобороны 19 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 19 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бойцы «Севера» противостоят противнику под Волчанском

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам противника в районе города Волчанска Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер и девять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Бойцы «Западной» группировки ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Боровая, Загоруйковка и Двуречная Харьковской области, а также Серебрянского лесничества.

Украинская сторона потеряла порядка 200 боевиков, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.

«Южная» группировка передвинулась на выгодные рубежи

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ составили порядка 185 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили танк, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Центра» улучшили позиции по переднему краю

Подразделения «Центральной» группировки поразили 14 бригад и штурмовой полк противника в районах 11 населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 290 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Группировка «Восток» углубилась в оборону противника

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Зеленое Поле, Раздольное, Бурлацкое, Разлив ДНР, Зализничное и Гуляйполе Запорожской области.

«Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны.

Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях

Подразделения «Днепра» нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Каменское Запорожской области, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области.

Потери украинской стороны за сутки: до 80 боевиков, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 148 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, цехам сборки БПЛА, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • самолет МиГ-29 Украины;
  • пять управляемых авиационных бомб Hammer;
  • две управляемые авиационные бомбы JDAM-4;
  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 123 беспилотника самолетного типа.