Бойцы «Севера» противостоят противнику под Волчанском
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам противника в районе города Волчанска Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер и девять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Бойцы «Западной» группировки ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Боровая, Загоруйковка и Двуречная Харьковской области, а также Серебрянского лесничества.
Украинская сторона потеряла порядка 200 боевиков, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.
«Южная» группировка передвинулась на выгодные рубежи
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 185 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили танк, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Центра» улучшили позиции по переднему краю
Подразделения «Центральной» группировки поразили 14 бригад и штурмовой полк противника в районах 11 населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 290 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Группировка «Восток» углубилась в оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Зеленое Поле, Раздольное, Бурлацкое, Разлив ДНР, Зализничное и Гуляйполе Запорожской области.
«Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны.
Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Каменское Запорожской области, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области.
Потери украинской стороны за сутки: до 80 боевиков, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 148 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, цехам сборки БПЛА, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- самолет МиГ-29 Украины;
- пять управляемых авиационных бомб Hammer;
- две управляемые авиационные бомбы JDAM-4;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 123 беспилотника самолетного типа.