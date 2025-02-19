Главное из брифинга Минобороны 19 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, цехам сборки БПЛА, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.