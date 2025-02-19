Суды Кубани удовлетворили 71 ходатайство об отправке подсудимых на СВО. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
С начала 2025 года 59 ходатайств одобрены в районных и городских судах.
«Краевой суд в первой инстанции одобрил два ходатайства, а на стадии апелляции удовлетворил еще 10», — цитирует начальника Объединенной пресс-службы судов края Марию Пирогову телеканал «Краснодар».
В настоящее время закон позволяет приостановить уголовное дело, отменить меру пресечения или освободить человека от ответственности или наказания, призванного в армию или заключившего контракт о прохождении службы в период мобилизации или военного времени.
Если подсудимый успешно проходит медкомиссию, с ним подписывают контракт. После этого суд просят отправить человека на службу в ряды ВС РФ.
Когда ходатайство удовлетворено, подсудимого не освобождают из-под стражи, а передают уполномоченному представителю военного ведомства.