Ричмонд
-6°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. ВС Украины потеряли более 62 тыс. военнослужащих с начала вторжения в Курскую область, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62 040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты, 228 бронетранспортеров, 1 937 боевых бронированных машин, 2 088 автомобилей, 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США», — говорится в сообщении.