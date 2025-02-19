Потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62 040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты, 228 бронетранспортеров, 1 937 боевых бронированных машин, 2 088 автомобилей, 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США», — говорится в сообщении.