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Мэр Уфы встретился с волонтёрами СВО

Сегодня в администрации Уфы состоялась встреча между Ратмиром Мавлиевым и активистами волонтёрских и добровольческих организаций, которые помогают участникам специальной военной операции. Мэр столицы поблагодарил их за такую важную деятельность.

Источник: telegram-канал администрации Уфы

Ратмир Мавлиев отметил, что волонтёры СВО — это те, кто наравне с военнослужащими на передовой приближают Победу.

«Спасибо всем, кто собирает гуманитарную помощь, отправляет технику, плетет маскировочные сети, делает окопные свечи, шьет и вяжет теплые вещи. Все это важно и нужно, мелочей нет», — сказал Ратмир Мавлиев.

Он отметил, что в 2025 году, который объявлен Годом защитника Отечества в России и Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Башкирии, муниципалитет всегда будет поддерживать инициативы активистов и готов рассмотреть любые предложения.

Слова благодарности волонтёрам также сказали военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич, заместитель председателя Госсобрания республики Салават Хусаинов и первый заместитель председателя горсовета Уфы Александр Мельников.

Среди награждённых — представители бизнеса, предприятий, волонтёрских организаций «Шьём и вяжем для наших. Башкортостан», «Zа Победу», «Масксети щит Уфа», благотворительного фонда «Надёжный тыл Башкортостана» и другие.