Мэр Уфы встретился с волонтёрами СВО

Ратмир Мавлиев отметил, что волонтёры СВО — это те, кто наравне с военнослужащими на передовой приближают Победу.
«Спасибо всем, кто собирает гуманитарную помощь, отправляет технику, плетет маскировочные сети, делает окопные свечи, шьет и вяжет теплые вещи. Все это важно и нужно, мелочей нет», — сказал Ратмир Мавлиев.
Он отметил, что в 2025 году, который объявлен Годом защитника Отечества в России и Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Башкирии, муниципалитет всегда будет поддерживать инициативы активистов и готов рассмотреть любые предложения.
Слова благодарности волонтёрам также сказали военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич, заместитель председателя Госсобрания республики Салават Хусаинов и первый заместитель председателя горсовета Уфы Александр Мельников.
Среди награждённых — представители бизнеса, предприятий, волонтёрских организаций «Шьём и вяжем для наших. Башкортостан», «Zа Победу», «Масксети щит Уфа», благотворительного фонда «Надёжный тыл Башкортостана» и другие.