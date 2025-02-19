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Власти объяснили массовую рассылку краснодарцам смс о беспилотной опасности

По информации ЕЕДС, поступившее сообщение РСЧС о беспилотной, авиационной или ракетной опасности означает, что возле границы региона замечены беспилотники или другие источники опасности.

Это не означает непосредственную атаку и не влияет на повседневную жизнь муниципалитета. Получив подобный сигнал, следует сохранять спокойствие и следить за информацией на каналах администрации и МЧС.

Напомним, кто пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край. В результате массированной атаки БПЛА ВСУ в поселке Ильском Северского района повреждено 12 домов. Из-за падения обломков беспилотников в домах в основном выбиты окна. Пострадала женщина, ей оказали первую медицинскую помощь. Кроме этого, вечером 16 февраля упавшие на жилые дома в Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили остекление и кровлю. Пострадала четырехлетняя девочка, ее прооперировали.