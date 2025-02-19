Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске задержан 20-летний парень, ехавший воевать на Украину против России

ФСБ проверяет все связи задержанного молодого омича.

Управление ФСБ России по Омской области сообщило о задержании 20-летнего жителя Омска. Его обвиняют в государственной измене. Он задержан при попытке выезда в зону боевых действий на территорию Украины, чтобы воевать против российских ВС. До этого он заполнил анкету на заключение контракта.

Как сообщила пресс-служба ведомства, известно, что задержанный контактировал с представителями украинских спецслужб. Они интересовались сведениями военного характера. Также задержанный перевёл цифровую валюту на криптокошелёк одной из украинских террористических организаций.

В отношении омича возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Наказание по этой статье — лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

ФСБ проверяет связи задержанного молодого человека.