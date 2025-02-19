В Омске задержан 20-летний парень, ехавший воевать на Украину против России

Управление ФСБ России по Омской области сообщило о задержании 20-летнего жителя Омска. Его обвиняют в государственной измене. Он задержан при попытке выезда в зону боевых действий на территорию Украины, чтобы воевать против российских ВС. До этого он заполнил анкету на заключение контракта.