В Омске задержан 20-летний парень, ехавший воевать на Украину против России

Управление ФСБ России по Омской области сообщило о задержании 20-летнего жителя Омска. Его обвиняют в государственной измене. Он задержан при попытке выезда в зону боевых действий на территорию Украины, чтобы воевать против российских ВС. До этого он заполнил анкету на заключение контракта.
Как сообщила пресс-служба ведомства, известно, что задержанный контактировал с представителями украинских спецслужб. Они интересовались сведениями военного характера. Также задержанный перевёл цифровую валюту на криптокошелёк одной из украинских террористических организаций.
В отношении омича возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Наказание по этой статье — лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
ФСБ проверяет связи задержанного молодого человека.