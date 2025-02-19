Погиб один из трех братьев Некрасовых, ушедших на СВО из Пермского края

Жители Частинского округа Пермского края 20 февраля проводят в последний путь Некрасова Владимира Васильевича — одного из трех родных братьев, ушедших исполнять воинский долг в зону СВО.
Владимир Некрасов родился в многодетной семье 10 апреля 1984 года. Жил и учился в родной деревне Шабуры, с раннего детства заботился о близких людях и помогал им. После окончания Шабуровской школы работал в колхозе «Авангард», где смог реализовать свою любовь к технике. Затем переехал в Очер, обзавелся подсобным хозяйством.
Владимир Некрасов 20 января 2024 года принял решение подписать контракт с Миноборны РФ для участия в специальной военной операции. Через полгода, 27 июня, погиб при выполнении боевой задачи.
У Владимира Васильевича дома остались старшая сестра Светлана. Братья Вячеслав и Дмитрий проходят военную службу в зоне СВО.
Прощание с погибшим земляком состоится 20 февраля в Шабуровском Доме культуры с 12:00.
Администрация и дума Частинского муниципального округа выражают искренние слова соболезнования родным и близким Владимира Васильевича, скорбят вместе с ними.