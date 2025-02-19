Погиб один из трех братьев Некрасовых, ушедших на СВО из Пермского края

Владимир Некрасов родился в многодетной семье 10 апреля 1984 года. Жил и учился в родной деревне Шабуры, с раннего детства заботился о близких людях и помогал им. После окончания Шабуровской школы работал в колхозе «Авангард», где смог реализовать свою любовь к технике. Затем переехал в Очер, обзавелся подсобным хозяйством.