В 107 квартирах Первомайского района заменили поврежденные стекла после атаки БПЛА

«Работы в пострадавших от атаки БПЛА многоквартирных домах Первомайского района продолжаются. Сегодня будет завершена замена разбитых стекол и поврежденных окон на новые во всех квартирах, с владельцами которых удалось выйти на связь. Это 107 квартир», — написал Александр Скрябин.
Еще в шести квартирах никто не проживает. Как сообщил Александр Скрябин, работы будут в них выполнены, как только собственники предоставят доступ в помещения.
Кроме того, продолжается прием документов от жителей на выплату единовременной материальной помощи. Единовременную матпомощь после падения беспилотников в Ростове получили 38 пострадавших.
По информации администрации Первомайского района, на сегодняшний день в работу поступило еще 46 заявлений на выплату 104 гражданам.