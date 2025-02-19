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В 107 квартирах Первомайского района заменили поврежденные стекла после атаки БПЛА

Ростовская область, 19 февраля 2025. DON24.RU. В 107 квартирах Первомайского района заменили поврежденные стекла после атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин.

«Работы в пострадавших от атаки БПЛА многоквартирных домах Первомайского района продолжаются. Сегодня будет завершена замена разбитых стекол и поврежденных окон на новые во всех квартирах, с владельцами которых удалось выйти на связь. Это 107 квартир», — написал Александр Скрябин.

Еще в шести квартирах никто не проживает. Как сообщил Александр Скрябин, работы будут в них выполнены, как только собственники предоставят доступ в помещения.

Кроме того, продолжается прием документов от жителей на выплату единовременной материальной помощи. Единовременную матпомощь после падения беспилотников в Ростове получили 38 пострадавших.

По информации администрации Первомайского района, на сегодняшний день в работу поступило еще 46 заявлений на выплату 104 гражданам.