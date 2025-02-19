В 107 квартирах Первомайского района заменили поврежденные стекла после атаки БПЛА

«Работы в пострадавших от атаки БПЛА многоквартирных домах Первомайского района продолжаются. Сегодня будет завершена замена разбитых стекол и поврежденных окон на новые во всех квартирах, с владельцами которых удалось выйти на связь. Это 107 квартир», — написал Александр Скрябин.