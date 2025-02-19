В Прикамье простились с молодым бойцом Антоном Дружининым, погибшим на СВО

Друзья и родные простились с молодым бойцом Антоном Дружининым, погибшим на СВО, 19 февраля, рассказали в администрации Большесосновского округа Пермского края.
«Антон Сергеевич родился 6 февраля 1996 года в Очёре. Мальчик воспитывался в приёмной семье. Он окончил Черновскую школу, а затем Чайковский техникум промышленных технологий и управления, где выучился на электрогазосварщика», — сообщили местные власти.
Осенью 2015 года парня призвали на срочную службу. Проходил он её в Южно-Сахалинске, служил в танковых войсках. После молодой человек перебрался в Пермь, несколько лет жил здесь и работал.
Осенью 2022 года Верещагинский военкомат призвал мужчину в ряды Российской Армии. Не так давно стало известно, что выполняя одну из боевых задач, Антон Дружинин погиб.
Власти Большесосновского округа выражают глубокие соболезнование приёмным родителям погибшего бойца, а также его сестре и троим братьям.