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Путин заявил о пересечении российскими бойцами границы с Украиной в Курской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Глава государства сообщил об этом во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», — сказал президент.

В этот же день стало известно, что ВСУ за сутки боев в Курской области потеряли более 510 бойцов. По данным Минобороны России, по состоянию на 19 февраля с момента вторжения в регион украинские войска лишились более 62 040 человек.

Путин Владимир