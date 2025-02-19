Над Курской областью уничтожили украинский БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны России.
«19 февраля текущего года около 20:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью один украинский беспилотник.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«19 февраля текущего года около 20:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.