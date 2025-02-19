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Над Курской областью уничтожили украинский БПЛА

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью один украинский беспилотник.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Об этом сообщили в Минобороны России.

«19 февраля текущего года около 20:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.