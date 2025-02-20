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В Киеве и Одессе прогремели взрывы

Кличко заявил, что в украинской столице работает система ПВО.

Взрывы произошли в украинской столице, информирует «РБК-Украина».

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в публикации.

В городе звучит тревога с воздуха. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 23:24 мск сирены уже были включены.

Мэр Киева Виталий Кличко в своём блоге в соцсетях заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны.

Кроме того, очередные взрывы прогремели в Одессе.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе. Они произошли в среду вечером.

Также стало известно об ударе по военному объекту в Киеве.