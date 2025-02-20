В Суджанском районе погиб курский волонтер

В Суджанском районе Курской области погиб доброволец и волонтер Олег, известный под позывным «Турист».
Об этом РИА Новости сообщила руководитель организации «Домик добрых дел» Светлана Козина.
Олег, являвшийся вынужденным переселенцем из приграничных территорий, с первых дней конфликта активно помогал другим пострадавшим, работая в составе волонтерского движения. Однако позже он принял решение отправиться на передовую, чтобы защищать родную землю.
По словам Козиной, его гибель стала тяжелой утратой для всех, кто был знаком с ним и работал вместе в «Домике добрых дел». Она отметила, что Олег был не только отзывчивым и скромным человеком, но и всегда старался помочь окружающим.
Будучи сам переселенцем, он продолжал поддерживать людей в пункте временного размещения, где проживал. Олег собирал списки самых необходимых вещей от жителей центра и приносил их на волонтерские смены, после чего лично передавал нуждающимся.
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