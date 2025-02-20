Рудской: за 2024 год были убиты или ранены 590 тысяч украинских военных

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской сообщил, что в 2024 году потери среди украинских военных, включая убитых и раненых, составили 590 тысяч человек.
Такое заявление он сделал в интервью изданию «Красная звезда».
По его словам, общий показатель с начала проведения спецоперации превысил миллион.
Ранее стало известно, что в течение суток украинские войска потеряли не менее взвода в ходе попыток возвращения утраченных позиций в окрестностях села Богуславка Харьковской области.