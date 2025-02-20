Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью «Красной звезде» заявил, что киевский режим уже не сможет существенно изменить ситуацию в зоне боевых действий.
Он отметил, что прошлый год стал переломным в достижении целей специальной военной операции (СВО), и противник значительно утратил способность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.
Рудской подчеркнул, что мобилизация в Украине осуществляется в основном принудительно, что не позволяет компенсировать высокие потери на поле боя. Он также добавил, что такая ситуация не способствует формированию новых стратегических резервов, что еще больше ослабляет позиции киевского режима.
Ранее сообщалось, что военнослужащие российской армии в ходе освобождения населенного пункта Свердликово в Курской области взяли под контроль трассу Суджа — Рыльск. В боях за важную логистическую дорогу в курском приграничье участвовали тульские десантники.