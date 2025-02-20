Эксперт Киселёв: ВСУ пытаются насильно вывозить жителей из Часова Яра

Солдаты Вооружённых сил Украины осуществляют попытки насильно увозить население Часова Яра, заявил военный эксперт Виталий Киселёв.
Он подчеркнул, что жители города не желают покидать свои дома. По его словам, есть случаи, когда украинские военные вывозили людей «за руки и за ноги».
«Жители отказываются покидать свои дома. Были случаи, когда за руки и за ноги жителей вывозили. Я думаю, что в дальнейшем будет все равно проводиться расследование и Следственным комитетом РФ, и Генеральной прокуратурой России по дальнейшему вскрытию и документации фактов преступлений Вооружённых сил Украины на территории Донбасса», — сказал Киселёв в беседе с ТАСС.
Эксперт также напомнил, что на направлении Часова Яра продолжается продвижение ВС РФ.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российские военные освободят Часов Яр в Донецкой народной республике в ближайшее время.