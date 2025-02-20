Эксперт Киселёв: ВСУ пытаются насильно вывозить жителей из Часова Яра

«Жители отказываются покидать свои дома. Были случаи, когда за руки и за ноги жителей вывозили. Я думаю, что в дальнейшем будет все равно проводиться расследование и Следственным комитетом РФ, и Генеральной прокуратурой России по дальнейшему вскрытию и документации фактов преступлений Вооружённых сил Украины на территории Донбасса», — сказал Киселёв в беседе с ТАСС.