Сенатор Круз: конфликт на Украине закончится в первой половине 2025 года

Сенатор Тед Круз, возглавляющий комитет по торговле в американском сенате, в эфире Fox News выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп сможет добиться завершения конфликта на Украине в первые шесть месяцев 2025 года.
По его мнению, глава государства уже ведет соответствующие переговоры.
Круз также возложил ответственность за начало вооруженного противостояния на бывшего президента Джо Байдена, заявив, что его слабость в качестве верховного главнокомандующего привела к эскалации ситуации.
Ранее советник главы США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что Вашингтон оценивает перспективы заключения мирного соглашения в рамках украинского конфликта как «хорошие».