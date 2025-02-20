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Украинская ПВО повредила несколько домов в Запорожье, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в результате работы украинской ПВО в городе Запорожье, оккупированном ВСУ, поражено несколько домов и объектов инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Поступает информация от жителей Запорожья, что в результате работы мобильных групп украинской ПВО в городе повреждено несколько жилых домов и объекты городской инфраструктуры», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, украинская ПВО является наибольшей опасностью для мирных жителей города.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.