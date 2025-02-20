Российские вооруженные силы в Курской области восстановили контроль над территорией площадью более 800 квадратных километров, что составляет примерно 64% от ранее занятой ВСУ зоны.
Об этом сообщил генерал-полковник Сергей Рудской, возглавляющий Главное оперативное управление Генштаба и занимающий пост первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ.
По его словам, российская сторона полностью контролирует инициативу в регионе, ведя наступательные действия по всем направлениям. Украинские войска несут значительные потери и вынуждены отступать, несмотря на поступление резервов. В результате площадь подконтрольной ВСУ территории сократилась более чем вдвое — с 1 268 до менее чем 468 квадратных километров.
Рудской также отметил, что наиболее боеспособные украинские подразделения понесли серьезные потери, превышающие масштабы утрат, зафиксированные во время наступательных действий ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях в 2023 году.
За шесть с половиной месяцев противник потерял более 62 тысяч военнослужащих элитных частей, а также около 5,6 тысячи единиц вооружения и техники. На фоне этих событий, добавил Рудской, на Западе начали признавать, что ставка Киева на эту операцию оказалась стратегической ошибкой.
Между тем Военнослужащие Вооруженных сил РФ сейчас наступают по всей линии боевого соприкосновения.