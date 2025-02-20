Российские вооруженные силы установили контроль над примерно 75% территории Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей, в то время как в Луганской Народной Республике под контролем ВСУ остается менее 1% территории.
Об этом сообщил генерал-полковник Сергей Рудской, возглавляющий Главное оперативное управление Генштаба и занимающий пост первого заместителя начальника Генштаба ВС РФ.
По его словам, в течение 2024 года российские войска освободили почти 4,5 тысячи квадратных километров, ранее занятых украинскими силами, а за первые два месяца текущего года — еще более 600 квадратных километров.
В результате значительная часть территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей перешла под российский контроль, а в ЛНР, как отметил Рудской, украинские подразделения удерживают менее 1% площади.
Ранее стало известно, что российские вооруженные силы в Курской области восстановили контроль над территорией площадью более 800 квадратных километров, что составляет примерно 64% от ранее занятой ВСУ зоны.