«Украинские вооружённые формирования в последнее время активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, стягивают к береговой линии в Николаевской области безэкипажные катера — на Крым на таких не пойдёшь», — рассказал источник в пророссийском подполье.
Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России.
По словам собеседника агентства, украинские власти готовятся к завершению конфликта и хотят взять под контроль этот важный стратегический участок. Большой украинский контингент там разместить не получится, но это может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ, обороны Николаевской области и контроля за Днепровским лиманом, заключил собеседник агентства.