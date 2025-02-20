ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, сообщили в подполье

По словам собеседника агентства, украинские власти готовятся к завершению конфликта и хотят взять под контроль этот важный стратегический участок. Большой украинский контингент там разместить не получится, но это может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ, обороны Николаевской области и контроля за Днепровским лиманом, заключил собеседник агентства.