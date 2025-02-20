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ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, сообщили в подполье

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики активно стягивают беспилотные катера к Кинбурнской косе, находящейся под контролем группировки войск «Днепр», сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье.

Источник: AP 2024

«Украинские вооружённые формирования в последнее время активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, стягивают к береговой линии в Николаевской области безэкипажные катера — на Крым на таких не пойдёшь», — рассказал источник в пророссийском подполье.

Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России.

По словам собеседника агентства, украинские власти готовятся к завершению конфликта и хотят взять под контроль этот важный стратегический участок. Большой украинский контингент там разместить не получится, но это может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ, обороны Николаевской области и контроля за Днепровским лиманом, заключил собеседник агентства.