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«Тигров» из Приморья наградили знаками отличия в Курской области

Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с бойцами лично.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с бойцами добровольческого отряда «Тигр» в рамках рабочей поездки в Курскую область. Он принял участие в церемонии награждения военнослужащих, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Награждали участников приморского добровольческого отряда БАРС-22 «Тигр». Глава региона поздравил земляков с высокими государственными наградами. Им вручили ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали «За храбрость» I и II степени, медали «За отвагу» и медали «Воин-доброволец».

Их удостоили такой чести за заслуги в боях за Новомихайловку — важный населенный пункт в ДНР.

Отметим, ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что добровольческий отряд «Тигр» будет носить имя своего первого командира Сергея Ефремова.