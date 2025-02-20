Боец ВС РФ в одиночку взорвал вражеские укрепления ВСУ в селе Елизаветовка

Участник специальной операции с позывным «Тим» рассказал, как в октябре 2024 года он в одиночку на мотоцикле пробрался к позициям украинских националистов в селе Елизаветовка на кураховском направлении и уничтожил их укрепления, забросив взрывчатку. Об этом пишет РИА Новости.