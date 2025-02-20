Российские военные нанесли удар по ВСУ под Красноармейском из РСЗО «Ураган»

«Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня “Ураган” группировки войск “Центр” залповым огнем поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также склад с боеприпасами на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что военнослужащие развернули боевую машину и, наведя на цель, выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику. Кроме того, при возгорании уничтожился склад с боеприпасами противника.
По данным Минобороны от среды, за сутки группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю. При этом ВСУ потеряли до 290 солдат и три танка.