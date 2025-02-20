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Российские военные нанесли удар по ВСУ под Красноармейском из РСЗО «Ураган»

ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня “Ураган” группировки войск “Центр” залповым огнем поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также склад с боеприпасами на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что военнослужащие развернули боевую машину и, наведя на цель, выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику. Кроме того, при возгорании уничтожился склад с боеприпасами противника.

По данным Минобороны от среды, за сутки группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю. При этом ВСУ потеряли до 290 солдат и три танка.