На юге ДНР штурмовики «Востока» захватили опорные пункты ВСУ

По данным МО РФ, численность противника в первом опорном пункте составляла около взвода, а также два пулеметных расчета. После его захвата вся оборона врага посыпалась, часть солдат ВСУ сбежала, бросив оружие и патроны, еще трое сдались в плен. «Боевики, которые не пожелали сдаваться в плен и оказали ярое сопротивление, были уничтожены. Один из военнослужащих штурмовой группы через вентиляцию закинул в блиндаж врага гранату. После чего опорный пункт выгорел полностью», — добавили в российском военном ведомстве.