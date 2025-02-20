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На юге ДНР штурмовики «Востока» захватили опорные пункты ВСУ

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск «Восток» захватили четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, есть пленные. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Сахалинские штурмовики захватили четыре опорных пункта ВСУ в ходе активного наступления на южнодонецком направлении», — говорится в сообщении.

По данным МО РФ, численность противника в первом опорном пункте составляла около взвода, а также два пулеметных расчета. После его захвата вся оборона врага посыпалась, часть солдат ВСУ сбежала, бросив оружие и патроны, еще трое сдались в плен. «Боевики, которые не пожелали сдаваться в плен и оказали ярое сопротивление, были уничтожены. Один из военнослужащих штурмовой группы через вентиляцию закинул в блиндаж врага гранату. После чего опорный пункт выгорел полностью», — добавили в российском военном ведомстве.

За успешно выполненную задачу все участники операции представлены к государственным наградам.