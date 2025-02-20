Жительница Курской области полгода пряталась от ВСУ в подвале

Жительница Суджанского района Курской области поделилась с военными следователями своей трагической историей о том, как не смогла спасти свою мать во время обстрелов украинскими боевиками. Об этом сообщает РИА Новости.
Жительница села Николаево-Дарьино рассказала, что с начала вторжения ВСУ и до 15 февраля она вместе с матерью и свекровью прятались в подвале своего дома. По словам женщины, жизнь в подвале была крайне тяжелой.
«Жить нам было очень трудно. Как бы, сами понимаете, кушали мы то, что было в подвале, заготовки. Курочки были свои во дворе… Умерла моя мама, ей 88 лет, и она осталось в заваленном подвале», — сказала женщина.
Она также добавила, что здоровье ее матери резко ухудшилось из-за постоянных обстрелов. У них не было возможности купить лекарства, поскольку покидать подвал было слишком опасно.
Ранее в Курской области бойцам ВС РФ удалось захватить подвал, в котором украинские военные удерживали силой жителей одного из сел. Боевики ВСУ угрожали удерживаемым мирным жителям убийством и использовали их в качестве живого щита.