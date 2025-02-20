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ВСУ в курском приграничье дистанционно минируют гражданские объекты

РЫЛЬСК, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области проводят дистанционное минирование, в том числе при помощи кассетных боеприпасов. Таким образом, украинские войска минируют гражданские объекты и жилую застройку.

Источник: AP 2024

Об этом сообщил ТАСС командир одного из инженерно-саперных подразделений Северной группировки Вооруженных сил РФ с позывным Валдай.

«Минирование продолжается, в основном бьют кассетными боеприпасами, ATACMS, разбрасывают по местности кассетные боеприпасы. В основном бьют чисто по гражданской инфраструктуре. У них цель — запугать местное население, посеять панику среди местного населения», — рассказал Валдай.

По его словам, в приграничных населенных пунктах фиксируются случаи ранения гражданских из-за таких суббоеприпасов.