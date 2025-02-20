ВСУ в курском приграничье дистанционно минируют гражданские объекты

Об этом сообщил ТАСС командир одного из инженерно-саперных подразделений Северной группировки Вооруженных сил РФ с позывным Валдай.
«Минирование продолжается, в основном бьют кассетными боеприпасами, ATACMS, разбрасывают по местности кассетные боеприпасы. В основном бьют чисто по гражданской инфраструктуре. У них цель — запугать местное население, посеять панику среди местного населения», — рассказал Валдай.
По его словам, в приграничных населенных пунктах фиксируются случаи ранения гражданских из-за таких суббоеприпасов.