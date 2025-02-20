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Три беспилотника уничтожили над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА над территорией Республики Крым и один — над Брянской областью», — говорится в сообщении.

Украинские беспилотники над Крымом сбивают каждый день. Накануне силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом вечером и еще один днем. В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона.

Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.