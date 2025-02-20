Три беспилотника уничтожили над Крымом

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА над территорией Республики Крым и один — над Брянской областью», — говорится в сообщении.
Украинские беспилотники над Крымом сбивают каждый день. Накануне силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом вечером и еще один днем. В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона.
Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.