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Владимир Ермилов из Осинского района погиб на СВО

Прощание с уроженцем деревни Онгой Осинского района Владимиром Ермиловым проходит 20 февраля.

Источник: Соцсети

В Осинском районе прощаются с погибшим в зоне проведения специальной военной операции 31-летним Владимиром Ермиловым из деревни Онгой. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил мэр Осинского района Борис Хошхоев.

Владимир Ермилов родился 7 мая 1993 года в деревне Онгой, в семье было пятеро детей. Парень окончил начальную школу в родной деревне, затем до девятого класса учился в Кахинской средней школе им. И. А. Батудаева. Окончив учёбу, работал неофициально.

В августе 2024 года Владимир Ермилов заключил контракт с министерством обороны РФ и отправился на СВО. Служил в военной разведке. 18 ноября 2024 года он погиб, исполняя свой воинский долг.