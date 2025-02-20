Владимир Ермилов из Осинского района погиб на СВО

Владимир Ермилов родился 7 мая 1993 года в деревне Онгой, в семье было пятеро детей. Парень окончил начальную школу в родной деревне, затем до девятого класса учился в Кахинской средней школе им. И. А. Батудаева. Окончив учёбу, работал неофициально.