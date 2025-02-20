Владимир Ермилов из Осинского района погиб на СВО

В Осинском районе прощаются с погибшим в зоне проведения специальной военной операции 31-летним Владимиром Ермиловым из деревни Онгой. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил мэр Осинского района Борис Хошхоев.
Владимир Ермилов родился 7 мая 1993 года в деревне Онгой, в семье было пятеро детей. Парень окончил начальную школу в родной деревне, затем до девятого класса учился в Кахинской средней школе им. И. А. Батудаева. Окончив учёбу, работал неофициально.
В августе 2024 года Владимир Ермилов заключил контракт с министерством обороны РФ и отправился на СВО. Служил в военной разведке. 18 ноября 2024 года он погиб, исполняя свой воинский долг.