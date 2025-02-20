Отбой опасности атаки БПЛА объявили 20 февраля в Самарской области

За пять часов, пока существовала опасность, чрезвычайных происшествий на территории региона не произошло. Аэропорт Курумоч работал штатно, самолеты вылетали и приземлялись в срок. А накануне, 19 февраля, был атакован Сызранский НПЗ. Последствия атаки быстро ликвидировали, крупных повреждений там не было. Люди в этом происшествии не пострадали.