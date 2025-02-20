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Отбой опасности атаки БПЛА объявили 20 февраля в Самарской области

Утром 20 февраля самарцам сообщили, что опасность атаки беспилотников отменена.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области утром 20 февраля объявлен отбой опасности атаки беспилотников. Ее объявили сегодня около 04.00.

— Отбой атаки БПЛА, — такое сообщение появилось в мобильном приложении МЧС в 09.00.

За пять часов, пока существовала опасность, чрезвычайных происшествий на территории региона не произошло. Аэропорт Курумоч работал штатно, самолеты вылетали и приземлялись в срок. А накануне, 19 февраля, был атакован Сызранский НПЗ. Последствия атаки быстро ликвидировали, крупных повреждений там не было. Люди в этом происшествии не пострадали.