Участникам СВО из Башкирии разъяснили об их праве на отпуск.

«Для возобновления трудового договора необходимо заявление работника. Действие документа возобновляется в день выхода сотрудника на работу, о чём он обязан предупредить работодателя не позднее чем за три рабочих дня. В случае, если работник не вышел на работу по истечении трёх месяцев после окончания прохождения военной службы по мобилизации или по контракту, трудовой договор с ним расторгается по инициативе работодателя по данному основанию, то есть новому пункту (13.1) ст. 81 ТК РФ», — сказала Оксана Ванскова.