Участникам СВО из Башкирии разъяснили об их праве на отпуск.

Стало известно, на какой отпуск могут рассчитывать участники СВО в Башкирии. Разъяснения дала руководитель Гострудинспекции Оксана Ванскова. Она сообщила, что участники СВО, получившие статус ветерана боевых действий, могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время независимо от стажа работы в данной организации.
По её словам, за время приостановки трудового договора «набегают» дни отпуска, так как период службы в зоне СВО засчитывается в трудовой стаж. Кроме того, ветеранам боевых действий работодатель не вправе отказать и в отпуске без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году, добавила Оксана Ванскова.
Она также рассказала и о других трудовых гарантиях, установленных для участников СВО.
Оксана Ванскова объяснила, трудовые гарантии работникам, призванным на военную службу по мобилизации или заключившим контракт, установлены в статье 351.7 Трудового кодекса.
«В первую очередь, это, конечно, приостановление действия трудового договора или служебного контракта, что даёт возможность сохранения рабочего места и должности. Период приостановки засчитывается в трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности. Работодатель также не вправе отменить гарантии, которые были у работника до военной службы, например, ДМС или негосударственное пенсионное обеспечение», — говорит Оксана Ванскова.
Кроме того, не позднее дня приостановления действия трудового договора работодатель обязан выплатить сотруднику заработную плату по последний день работы. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при этом не выплачивается, поскольку трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливается. Накопленные дни отпуска, разумеется, сохраняются, отметила Оксана Ванскова.
Что касается увольнения работника в период приостановления действия трудового договора, расторжение трудового договора по инициативе работодателя в этот период не допускается, кроме случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности ИП, а также окончания срока действия срочного трудового договора за рядом исключений. Но при этом участник СВО имеет преимущественное право поступления на прежнюю работу по ранее занимаемой должности. Если место уже занято, демобилизованный вправе претендовать на другую вакансию.
«Для возобновления трудового договора необходимо заявление работника. Действие документа возобновляется в день выхода сотрудника на работу, о чём он обязан предупредить работодателя не позднее чем за три рабочих дня. В случае, если работник не вышел на работу по истечении трёх месяцев после окончания прохождения военной службы по мобилизации или по контракту, трудовой договор с ним расторгается по инициативе работодателя по данному основанию, то есть новому пункту (13.1) ст. 81 ТК РФ», — сказала Оксана Ванскова.