Житель Красноярского края рассказал о службе добровольцем в СВО

Михаил Карепов рассказал 7 каналу, как отправился в зону СВО и о службе.
Он работал вахтовым методом на севере.
— Началась СВО, не смог остаться в стороне и, оставив всё, пошёл на фронт добровольцем по контракту, — поделился он. — Я советский человек, у нас всегда был патриотизм на первом месте.
Его семья о решении не знала. Сказал жене лишь за двое суток до отправления.
Направили его в ВДВ в Уссурийск, где он 1,5 месяца проходил обучение, готовил технику к отправке на фронт. А потом сразу на передний край в Херсон. Говорит, на фронте всякое случалось…
Сейчас военнослужащий учится в университете на агронома. Хочет получить высшее образование.