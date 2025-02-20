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Житель Красноярского края рассказал о службе добровольцем в СВО

Сейчас он учится в университете.

Источник: Reuters

Михаил Карепов рассказал 7 каналу, как отправился в зону СВО и о службе.

Он работал вахтовым методом на севере.

— Началась СВО, не смог остаться в стороне и, оставив всё, пошёл на фронт добровольцем по контракту, — поделился он. — Я советский человек, у нас всегда был патриотизм на первом месте.

Его семья о решении не знала. Сказал жене лишь за двое суток до отправления.

Направили его в ВДВ в Уссурийск, где он 1,5 месяца проходил обучение, готовил технику к отправке на фронт. А потом сразу на передний край в Херсон. Говорит, на фронте всякое случалось…

Сейчас военнослужащий учится в университете на агронома. Хочет получить высшее образование.