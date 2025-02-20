В Пермском крае оскорблённой властями вдове бойца СВО позвонил глава округа

Вдова погибшего бойца СВО Александра Павлова Яна, оскорблённая ранее властями, сообщила perm.aif.ru, что с ней связался глава Ильинского округа Виталий Пепеляев.
Речь об инциденте, который произошёл 18 февраля. В этот день в местном техникуме в торжественной обстановке открыли Парту Героя в память об Александре Павлове. Однако на церемонию власти не пригласили ни детей бойца СВО, ни его вдову. В ответ на негодование Яны администрация сухо ответила, что гостей на церемонию звали не чиновники. Когда ситуация получила огласку, глава Ильинского округа Виталий Пепеляев извинился перед семьёй бойца на своей странице в соцсети. Однако лично с Яной не связался.
После публикации об инциденте в Сети, Виталий Пепеляев лично позвонил Яне Павловой. Об этом она рассказала perm.aif.ru.
«Позвонил глава администрации, принёс свои извинения. Решили, что перед датой гибели мужа мы с детьми посетим техникум и почтим его память, — рассказала Яна. — Выражаю огромную благодарность всем, кто не остался в стороне, всем неравнодушным. Благодаря вам у нашей семьи появилась возможность достойно почтить память нашего героя».
Ранее perm.aif.ru писал, что Александр Павлов погиб 5 мая 2024 года на передовой. Он выполнял задание в Волновахском муниципальном округе ДНР с пятью сослуживцами. Выжил только один из них. Подробности — в материале perm.aif.ru.