В Пермском крае оскорблённой властями вдове бойца СВО позвонил глава округа

Речь об инциденте, который произошёл 18 февраля. В этот день в местном техникуме в торжественной обстановке открыли Парту Героя в память об Александре Павлове. Однако на церемонию власти не пригласили ни детей бойца СВО, ни его вдову. В ответ на негодование Яны администрация сухо ответила, что гостей на церемонию звали не чиновники. Когда ситуация получила огласку, глава Ильинского округа Виталий Пепеляев извинился перед семьёй бойца на своей странице в соцсети. Однако лично с Яной не связался.