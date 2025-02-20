В Запорожской области человек ранен при атаке дрона ВСУ по автомобилю

«По предварительной информации, в машине находилось три человека. У мужчины повреждена бедренная артерия, его госпитализировали и прооперировали, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Женщина и ребенок не пострадали. Семья находится под наблюдением медиков», — написал он в своем Telegram-канале.