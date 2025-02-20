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В Запорожской области человек ранен при атаке дрона ВСУ по автомобилю

Состояние пострадавшего оценивают как тяжелое.

Источник: РИА "Новости"

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Один мирный житель получил ранение в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю в Пологах Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«По предварительной информации, в машине находилось три человека. У мужчины повреждена бедренная артерия, его госпитализировали и прооперировали, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Женщина и ребенок не пострадали. Семья находится под наблюдением медиков», — написал он в своем Telegram-канале.