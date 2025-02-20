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В Волгоградской области проводят в последний путь героя СВО Романа Кондратова

Боец с честью выполнил свой воинский долг по защите интересов Родины.

Как сообщает администрация Руднянского района, 2 января текущего года в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции погиб местный житель Роман Викторович Кондратов.

«Роман Викторович с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины. Вечная ему слава и память», — сообщается в опубликованном некрологе.

Прощание с военнослужащим состоится 21 февраля текущего года в 10.00 в РЦКД «Современник».

«Волгоградска правда.ру» выражает соболезнования близким и родным Романа Кондратова.