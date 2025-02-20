В Волгоградской области проводят в последний путь героя СВО Романа Кондратова

Как сообщает администрация Руднянского района, 2 января текущего года в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции погиб местный житель Роман Викторович Кондратов.
«Роман Викторович с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины. Вечная ему слава и память», — сообщается в опубликованном некрологе.
Прощание с военнослужащим состоится 21 февраля текущего года в 10.00 в РЦКД «Современник».
«Волгоградска правда.ру» выражает соболезнования близким и родным Романа Кондратова.