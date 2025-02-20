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Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Территория Крымского полуострова надежно защищена силами ПВО от вражеских ракет и беспилотников. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Юрий Нимченко.

Источник: РИА "Новости"

«Система ПВО Российской Федерации закрывает не только Крым, но и все регионы страны. И ребята, которые этим занимаются, — большие профессионалы, это ребята, которые не первый год работают. Руководство страны и региона делает все для того, чтобы людям было спокойно. И все, что сбивается (вражеские дроны и ракеты), — это результат профессионализма нашей армии», — сказал Нимченко.

По его словам, после окончания СВО российские военнослужащие, в частности, сил ПВО, будут передавать свой опыт подрастающему поколению и ребятам, которые проходят службу по призыву, станут инструкторами в боевых подразделениях, учебных центрах и так далее.

«Конфликт, который произошел на Украине, заставил весь мир задуматься над вопросами эффективности противовоздушной обороны, и все сейчас особое внимание уделяют именно системам ПВО и подготовке необходимых кадров», — уточнил сенатор.

Украинские беспилотники над Крымом сбивают ежедневно. Так, в четверг утром сообщалось, что в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три дрона над республикой. Накануне силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом вечером и еще один днем. В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона. Сутками ранее враг предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.