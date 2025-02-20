Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов

«Система ПВО Российской Федерации закрывает не только Крым, но и все регионы страны. И ребята, которые этим занимаются, — большие профессионалы, это ребята, которые не первый год работают. Руководство страны и региона делает все для того, чтобы людям было спокойно. И все, что сбивается (вражеские дроны и ракеты), — это результат профессионализма нашей армии», — сказал Нимченко.