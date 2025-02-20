Российские военные сбили украинский самолет

Кроме того, российские военные при поддержке боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска дронов, а также скоплениям военнослужащих и техники ВСУ в 163-х районах в зоне СВО.