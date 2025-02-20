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Главное из брифинга Минобороны 20 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 20 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

ВС РФ нанесли групповой удар оружием большой дальности

Вооруженные Силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Севера» противостоят противнику на Харьковском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам противника в районе города Волчанска Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки: до 45 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Бойцы «Западной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Кутьковка, Купянск, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Колодези и Ямполь ДНР.

Украинская сторона за сутки потеряла более 180 военнослужащих, пять пикапов, семь орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

«Южная» группировка перешла на более выгодные позиции

Подразделения группировки «Юг» ударили по трем механизированным бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 175 человек. Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии.

Подразделения «Центра» продвинулись по переднему краю

Подразделения «Центральной» группировки поразили 12 бригад и штурмовой полк противника в районах 10 населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 280 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» углубилась в оборону противника

Бойцы «Восточной» группировки ударили по пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

«Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия», — рассказали в Минобороны.

Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях

Подразделения «Днепра» нанесли поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Качкаровка, Тягинка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области.

Потери ВСУ за сутки составили порядка 90 боевиков. Также российские военнослужащие уничтожили шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 163 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 163 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины;
  • четыре управляемые авиационные бомбы Hammer;
  • пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 112 беспилотников самолетного типа.