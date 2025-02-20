Главное из брифинга Минобороны 20 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли групповой удар оружием большой дальности
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Севера» противостоят противнику на Харьковском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам противника в районе города Волчанска Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки: до 45 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Бойцы «Западной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Кутьковка, Купянск, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Колодези и Ямполь ДНР.
Украинская сторона за сутки потеряла более 180 военнослужащих, пять пикапов, семь орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
«Южная» группировка перешла на более выгодные позиции
Подразделения группировки «Юг» ударили по трем механизированным бригадам ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 175 человек. Также ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии.
Подразделения «Центра» продвинулись по переднему краю
Подразделения «Центральной» группировки поразили 12 бригад и штурмовой полк противника в районах 10 населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 280 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» углубилась в оборону противника
Бойцы «Восточной» группировки ударили по пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
«Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия», — рассказали в Минобороны.
Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, Качкаровка, Тягинка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 90 боевиков. Также российские военнослужащие уничтожили шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 163 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам боеприпасов, местам подготовки и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 163 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины;
- четыре управляемые авиационные бомбы Hammer;
- пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 112 беспилотников самолетного типа.