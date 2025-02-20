Дмитрий Махонин вручил награды ветеранам войны и участникам СВО

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в торжественной части благотворительного концерта «Для СВОих». Мероприятие состоялось в преддверии празднования Дня защитника Отечества. Глава региона вручил государственные награды жителям Прикамья — ветеранам Великой Отечественной войны и отличившимся участникам СВО.
Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» Дмитрий Махонин вручил: бывшему узнику концлагеря Нине Николаевне Акимовой из Перми; труженику тыла и ветерану труда Софье Петровна Голдобина, работавшей вместе с мамой с мамой в колхозе, а затем посвятившей всю свою жизнь работе в колледже им. Славянова; труженику тыла и ветерану труда Андрею Ивановичу Караваеву, также с началом войны трудившегося в колхозе.
После вручения медалей ветеранам, Дмитрий Махонин принял участие в чествовании героев нашего времени — ветеранов и участников СВО. Среди них был младший лейтенант Артем Бахарев. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга его наградили орденом Мужества.
Артем Бахарев принимал участие в специальной военной операции с февраля 2022 года в составе группы инженерной разведки, был награжден медалями «За боевые отличия» и «За Отвагу». Сейчас Артем Андреевич работает на должности старшего специалиста-эксперта краевого военкомата.
Глава региона также вручил медаль «За заслуги перед Пермским краем» большой группе ветеранов СВО. Своей деятельностью они внесли огромный вклад в защиту прав и свобод граждан, патриотическое воспитание молодежи в регионе. В их число вошли: Рафаил Аллахвердиев, Александр Григоренко, Леонид Новохатский и многие другие.
Дмитрий Махонин поблагодарил организаторов за благотворительный концерт, средства от которого пойдут на поддержку земляков в зоне СВО.
«В зале присутствуют истинные защитники Отечества. Это прежде всего наши ветераны, труженики тыла, защитники Отечества в рамках специальной военной операции. Спасибо за ваши подвиги и защиту», — отметил глава региона.
Перед собравшимися с популярными ариями и романсами, песнями военных лет выступил Владимир Печенкин. В прошлом году он заключил контракт и вступил во фронтовую творческую бригаду ансамбля Восточного военного округа. Теперь регулярно выезжает к бойцам на передовую СВО.