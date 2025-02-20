Дмитрий Махонин вручил награды ветеранам войны и участникам СВО

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» Дмитрий Махонин вручил: бывшему узнику концлагеря Нине Николаевне Акимовой из Перми; труженику тыла и ветерану труда Софье Петровна Голдобина, работавшей вместе с мамой с мамой в колхозе, а затем посвятившей всю свою жизнь работе в колледже им. Славянова; труженику тыла и ветерану труда Андрею Ивановичу Караваеву, также с началом войны трудившегося в колхозе.