В 2025 году в Волгограде начнется строительство центра поддержки участников СВО

Губернатор подчеркнул, что поддержка защитников Отечества является абсолютным приоритетом для региона. На встрече обсуждают вопросы создания комплексной системы лечения, реабилитации, протезирования и социальной поддержки для участников СВО. В 2023 году Волгоградская область уже сделала значительные шаги в этом направлении, дооснастив существующие центры и начав ремонтные работы.
«Забота о воинах, которые с оружием в руках защищают нашу Родину, является важнейшей задачей для органов власти, для жителей Волгоградской области», — отметил Андрей Бочаров.
Глава региона добавил, что в рамках межведомственной работы поэтапно создадут современную систему поддержки участников СВО, ветеранов и их семей. Новые объекты системы реабилитации будут включать в себя поликлиники, стационары и санаторно-курортные учреждения. В настоящее время разрабатываются медико-технические задания и начинается проектирование. Особое внимание будет уделено формированию стандартов реабилитационных услуг и подготовке кадров.
Губернатор также акцентировал внимание участников совещания на том, что система должна учитывать потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.
Строительство многопрофильного центра поддержки участников СВО запланировано на 2025 год, опорным объектом станет многопрофильный центр у подножия Мамаева кургана. Его проектирование сейчас завершается — проект будет передан на государственную экспертизу.