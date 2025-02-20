В 2025 году в Волгограде начнется строительство центра поддержки участников СВО

Глава региона добавил, что в рамках межведомственной работы поэтапно создадут современную систему поддержки участников СВО, ветеранов и их семей. Новые объекты системы реабилитации будут включать в себя поликлиники, стационары и санаторно-курортные учреждения. В настоящее время разрабатываются медико-технические задания и начинается проектирование. Особое внимание будет уделено формированию стандартов реабилитационных услуг и подготовке кадров.