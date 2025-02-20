Беспилотную опасность объявили в Краснодаре

Ранее в ЕДДС Краснодара прокомментировали СМС-сообщения о беспилотной опасности, которые регулярно получают горожане. Отмечалось, что поступивший сигнал о беспилотной опасности не является следствием прямой атаки на территорию Краснодара или другого населенного пункта, который указан в оповещении.