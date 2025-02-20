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Беспилотную опасность объявили в Краснодаре

Днем в четверг, 20 февраля, в Краснодаре объявили сигнал Беспилотная опасность. Оповещение разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска

«Внимание! “Беспилотная опасность”. Сохраняйте спокойствие», — сказано в оповещении в официальном приложении МЧС России.

В сообщении рекомендуется соблюдать бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон. Гражданам советуют находиться в укрытии до получения сигнала «Отбой».

Ранее в ЕДДС Краснодара прокомментировали СМС-сообщения о беспилотной опасности, которые регулярно получают горожане. Отмечалось, что поступивший сигнал о беспилотной опасности не является следствием прямой атаки на территорию Краснодара или другого населенного пункта, который указан в оповещении.