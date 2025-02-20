Беспилотную опасность объявили в Краснодаре

«Внимание! “Беспилотная опасность”. Сохраняйте спокойствие», — сказано в оповещении в официальном приложении МЧС России.
В сообщении рекомендуется соблюдать бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон. Гражданам советуют находиться в укрытии до получения сигнала «Отбой».
Ранее в ЕДДС Краснодара прокомментировали СМС-сообщения о беспилотной опасности, которые регулярно получают горожане. Отмечалось, что поступивший сигнал о беспилотной опасности не является следствием прямой атаки на территорию Краснодара или другого населенного пункта, который указан в оповещении.